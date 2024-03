(SZ) In der Redaktion dieses Blattes gab es vor Jahr und Tag einen Kollegen, der nicht nur durch Kompetenz und Liebenswürdigkeit für sich einnahm, sondern auch durch sein Schuhwerk. Wiewohl nicht mehr der Allerjüngste, kam er gern in Schuhen, die man später Sneaker nannte, zur Arbeit, was unter den Älteren gütigen Spott auslöste und den soziokulturell unterfütterten Verdacht nährte, der Gute wisse nicht mit Würde zu altern. Man führte ihn unter der Hand als den "Großen Alten Mann der Turnschuhgeneration" und sah sich dabei auf der richtigen Seite der Modegeschichte. Der Kollege nahm das, seinem lockeren Naturell entsprechend, nicht nur nie übel, sondern er verzichtete auch auf durchaus naheliegende Sottisen, betreffend die ausgetretenen Schnürschuhe und die unförmigen Gabardinehosen von uns Zauseln.