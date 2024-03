(SZ) Wenn die Dinge zwischenmenschlich nicht laufen, hilft bekanntlich Beziehungspflege. In den einschlägigen Beziehungspflegepublikationen wird gerne auch von Beziehungsarbeit gesprochen, was natürlich sehr viel treffender umschreibt, wie Beziehungspflege sich anfühlt. Auch in der Politik ist Beziehungspflege respektive -arbeit sinnvoll, was sich aber leider noch nicht bis zu Olaf Scholz und Friedrich Merz durchgesprochen hat. Deren Beziehung ist in einem Zustand, dass selbst ein Beziehungsarbeitscoach resigniert hinter seinem Schreibtisch zusammensacken würde. Ähnlich pflegeintensiv wie die Beziehung zwischen Kanzler und Möchtegernkanzler ist die ungleich vielschichtigere zwischen Politikern und Bürgern. Da ist zuletzt schließlich einiges ins Rutschen geraten, und zwar nicht nur in Form von Gülle auf der Straße.