(SZ) Sollte Friedrich Merz von dem Zweifel getrieben werden, er könnte zu alt für das wichtigste politische Amt sein, dann genügte ein Anruf bei Donald Trump, um alle Bedenken zu vertreiben. Trump hat nämlich am Wahlabend des "Super Tuesday" seine Vision einer altersgemäß geprägten Zukunft entworfen. "Wir haben", hat Trump verkündet, "eine großartige Republikanische Partei mit enormen Talenten." Danach habe Trump, wie die dpa berichtet, seine letzte verbliebene Konkurrentin Nikki Haley, 52, die am Mittwoch aufgegeben hat, mit keinem Wort erwähnt und "wie üblich sich selbst gelobt". Talente sind zumeist jung, und nach Nikki Haley ist Trump der jüngste der Kandidaten. Sollte Friedrich Merz also in einem Moment der Schwäche darüber nachdenken, ob es nicht klüger wäre, sich im September 2025 kurz vor seinem 70. Geburtstag lieber als Rentner ein schickes Häuschen im Siegerland zu kaufen, dann kann er neue Zuversicht bei zwei jungen Hüpfern jenseits des Atlantiks finden.