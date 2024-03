(SZ) Ist schon das Wesen der Dummheit nur schwer zu fassen, so scheint es noch schwieriger zu sein, über ihre Entstehung oder Herkunft Genaueres zu sagen. An Thesen dazu hat es keinen Mangel. Die einen behaupten, Senf mache dumm, die anderen schieben es auf gewisse Milchprodukte. Wieder andere geben Brief und Siegel drauf, dass es der Alkohol, das Rauchen, der Mohn, das Weizenmehl, die Religion, die Schule, Tiktok und das Sitzen sind, die dumm machen, dazu natürlich der Zucker und auch das Salz sowie der Extremsport, die Rente und das Sexualhormon Testosteron, dieses freilich nur bei Männern, die nach Ansicht kritischer Menschenbetrachter aber sowieso schon einen genetischen Dummheitsvorsprung haben. Die meisten dieser Erkenntnisse sind im Internet aufzufinden, was der Sache insofern ein gewisses Prickeln verleiht, als das Internet ebenfalls dumm machen soll. Und dick, aber das nur nebenbei.