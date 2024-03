(SZ) Wenn Offiziere scherzen, wird es oft peinlich. Wenn Generale scherzen, kann es gefährlich werden. Wer in einer Armee gedient hat, weiß das. Im Zeitalter der fortschreitenden Vernichtung jedweder Privatsphäre kriegen das auch alle die mit, die nie gedient haben, auch wenn, wie Bob Dylan richtig singt, jeder irgendjemandem dienen muss, sei es dem Teufel oder dem Herrn, gotta serve somebody. Die Luftwaffen-Offiziere, deren manchmal scherzhaft intonierte Taurus-Plauderei nun öffentlich geworden ist, dienen Deutschland, wie es in der Werbung der Bundeswehr heißt. Leider dient es Deutschland nicht, wenn sie ihre Betriebsgeheimnisse in einer Videokonferenz austauschen, in die sich jene leicht einklinken können, die Putin dienen, der auf der Skala zwischen dem Teufel (1) und Gott (10) ungefähr bei 1,12 liegt.