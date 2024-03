(SZ) Als ewige und nie verblassende Weisheit des Philosophen Blaise Pascal gilt dessen Ansicht, dass der Mensch am besten zu Hause bleiben sollte, damit er nicht so viel Blödsinn in der Welt anrichtet. Jeder, der derzeit in der Welt lebt und keine Ohrenschützer und Nachtbrillen trägt, wird dem Befund zustimmen, dass gerade viel zu viele Leute unterwegs sind, die Unheil stiften und die Welt dorthin rollen, wo sie nach Meinung von AfD-Wählern und anderen Berufsapokalyptikern schon seit einer Weile steht - die Rede ist natürlich vom Abgrund. Es gibt aber noch eine andere Wahrheit: Es sind auch zu viele Leute entweder zu schnell oder in einer anderen Weise verkehrswidrig unterwegs. Deren Ziel muss nicht unbedingt der Abgrund sein oder eine vergleichbar fatale Destination. Es sind, wenn man es näher und mit einem ausreichenden Maß an Ehrlichkeit in Augenschein nimmt, Leute wie du und ich. Denn du und ich, wir fahren oft zu schnell, zudem rasen wir in die verkehrte Richtung und am Ende parken wir auch noch falsch.