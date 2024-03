(SZ) Heutige Rentner, die noch die guten Zeiten erlebt haben, in denen es einen Bundespostminister und kein Internet gab, erinnern sich gewiss an Peter Schilling. Nein, nicht Schwarz-Schilling, das war der Postminister, der Vorletzte seiner Art, ach Gott. Peter Schilling hingegen hat Bleibendes geschaffen, nämlich den Raumfahrer-Song "Major Tom", dessen mit den Worten "völlig losgelöst" beginnender Refrain ein derart hartnäckiger Ohrwurm ist, dass er bei einigen Leuten operativ entfernt werden musste. Die meisten aber wollten den Ohrwurm behalten, denn "völlig losgelöst" klang nach Freiheit, nach einem schwerelosen Trip durch Raum und Zeit, so als hätte man gerade einen Joint geraucht, was damals - Karl Lauterbach war knapp zwanzig und weder Post- noch Gesundheitsminister - streng verboten war. Mit Major Tom durchs All zu schweben, das war die absolute Glückseligkeit, aber nur ein paar Takte lang, genauer gesagt bis zur letzten Verszeile: "Mir wird kalt." Die drei Worte waren wie eine Eisdusche, sofort fröstelte man, das Gefühl von Verlorenheit bei minus 270 Grad Celsius kam auf, ein Zustand, der selbst CSU-Politiker zur Wärmepumpe bekehren würde.