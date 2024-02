(SZ) Die Menschheit zerfällt in zwei große Gruppen. Damit sind nicht die beiden Geschlechter Frau und Mann gemeint; schließlich hat man neuerdings gelernt, dass es ungefähr neun Geschlechter gibt, und in Berlin noch drei mehr. Die Rede ist vielmehr von den Mathematik-Menschen und den Aufsatz-Menschen. Die Mathematik-Menschen begreifen die Welt als eine Abfolge physikalischer Gesetze, fragen nach dem Nutzwert von Texten und halten die Bildschirm-Konferenz für einen erheblichen Fortschritt in der interpersonellen Kommunikation. Zahlen sind ihre Freunde und Freundinnen (haben Zahlen eigentlich Geschlechter, und wenn ja, wie viele?). Meistens können Mathematik-Menschen auch mit Bohrmaschinen umgehen; viele von ihnen erfüllen das Erste Aiwanger'sche Gesetz, haben also schon mal eine Schaufel in der Hand gehabt. Die Aufsatz-Menschen dagegen stehen Physik, Mathematik und deren Verwandten skeptisch bis hilflos gegenüber. Sie halten Feuilletontexte nicht ausschließlich für Geschwätz, fürchten Handystrahlen mehr als zu simple Passwörter und haben das Gefühl, an der Homöopathie könnte etwas dran sein. Sie neigen zur Achtsamkeit, während Mathematik-Menschen in der Acht die erste echte Kubikzahl sehen (natürlich 1³ ausgenommen).