(SZ) Es wird ja viel darüber gemosert, was Deutschland alles nicht kann. Digitale Verwaltung etwa oder pünktliche Züge oder das eigene Territorium im Ernstfall verteidigen oder mehr als 0,2 Prozent Wachstum. Dieses jammerlappige Dauerlamento aber macht nicht nur schlechte Laune, sondern verstellt auch den Blick auf deutsche Brillianz an anderen Orten, zum Beispiel in Wiesbaden. Dort sitzt das Statistische Bundesamt, und an der Arbeit dieser deutschesten aller deutschen Institutionen gibt es nun wirklich nichts zu meckern. Exporte nach Samoa im Jahr 2023 in Tausend Euro? Einfuhr von Fischen, Krebs- und Weichtieren in Tonnen? Zahl der am 29. Februar geborenen Babys in den Schaltjahren 2016 und 2020? Alles sauber erfasst, zusammengezählt und ausgerechnet. In Wiesbaden schaffen sie, was der Ampel in Berlin einfach nicht gelingen will: die Welt da draußen zu zähmen, und sei es mit der ordnenden Kraft der Excel-Tabelle!