(SZ) Es versteht sich von selbst, dass das Triple des FC Bayern (0:3 gegen Leverkusen, 0:1 gegen Rom, 2:3 gegen, haha, Bochum) alle anderen Katastrophen in den Schatten stellt, schließlich geht es um Fußball und nicht bloß um die Menschheit. Wer immer sich das Debakel vor Augen führt, kommt nicht umhin, an die Johannes-Apokalypse zu denken, an ihre die FCB-Niederlagenserie schauerlich beschwörende Vision: "Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand, und der ganze Mond wurde wie Blut." Zu einem Desaster dieses Ausmaßes gehört ein Ende mit Wumms, besser noch mit Doppel- oder Triplewumms. Und da ist das Ergebnis doch sehr enttäuschend. Verein und Trainer Tuchel trennen sich einvernehmlich, und dies auch erst zum Ende der Saison. Das klingt so furchterregend bedächtig, als hätte Olaf Scholz Regie geführt. Dabei haben die Fans etwas ganz anderes verdient: dramatische Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis eingraben. Wie der Trainer von kahl rasierten, tätowierten Ordnern vor die Tür gesetzt wird, wie er in seinen Flitzer steigt und mit erhobenem Stinkefinger Vollgas gibt, verfolgt von einer Traktorbrigade oberbayerischer Wutbauern. Das wäre ein standesgemäßer Abgang.