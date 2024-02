(SZ) Vor nicht allzu langer Zeit sind die Briefe erschienen, die Max Frisch und Ingeborg Bachmann einander geschrieben haben. Im weitesten Sinne handelt es sich dabei um Liebesbriefe, denn die beiden großen Schriftsteller waren auf vertrackte Weise ineinander verliebt, wobei Literaturwissenschaftlerinnen davon ausgehen, dass Ingeborg Bachmann stärker in Max Frisch verliebt gewesen ist, als es umgekehrt der Fall gewesen wäre. Andererseits war es für Max Frisch nicht einfach, mit Ingeborg Bachmann zusammen zu sein, auch wenn der immer etwas selbstherrliche Max Frisch für die immer etwas genial-verletzlich auftretende Ingeborg Bachmann keine leichte Partie gewesen sein dürfte. Man würde die Briefe von Max Frisch heute vermutlich als krasses Beispiel von Mansplaining bezeichnen. Damit meinen Leute, die auch Fun Fact, Triggern und Spoilern sagen, die Neigung von Männern, Frauen die Welt erklären zu müssen. Vielleicht ist das Mansplaining der Feind der Liebe, möglicherweise sogar der Untergang des Liebesbriefwesens, weil die Liebe ja auch eigentlich selbsterklärend sein soll. Hat Ingeborg Bachmann das nicht gemeint, als sie ihr schönes Gedicht "Erklär mir, Liebe" nannte statt "Erklär mir, Max"? Vielleicht hat sie auch etwas anderes gemeint, jedenfalls liest man die Briefe von Bachmann und Frisch so, als hätten da zwei Menschen jahrelang aneinander vorbeigemeint. Na ja, vielleicht konnten sie sich schriftlich nicht so gut ausdrücken.