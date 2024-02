(SZ) Was war das für ein unheimlicher Moment, als Kanzler Scholz in - für seine Verhältnisse - aufgekratzter Stimmung die Bühne der Microsoft-Zentrale in Berlin betrat, einen schönen guten Morgen wünschte und hinzufügte: "In der Tat ein guter Morgen für unser Land." In dieser Tonart, heiteres SPD-Dur, ging es weiter, Scholz feierte die 3,2 Milliarden, die Microsoft in Deutschland investiert, wie ein vom Himmel gefallenes Sondervermögen, und schließlich kulminierte seine Rede in dem feierlichen, gewiss epochemachenden Ausruf: "Ein guter Tag!" Spätestens in diesem Augenblick lief jedem Zuhörer ein kalter Schauer über den Rücken, ja es war, als sähe man einen längst Verstorbenen in frühlingsfrischer Leibhaftigkeit über die Straße tänzeln. Ein guter Morgen, ein guter Tag, Geldregen über Deutschland: Das hörte sich an wie - nun ja, wie soll man sagen? Eigentlich wie eine gute Nachricht. Kann aber nicht sein. Gute Nachrichten gibt es schon lange nicht mehr. Die letzte, an die sich der Normaldeutsche erinnern kann, stammt noch aus der Vorcoronazeit, es war ein Dreier im Lotto oder so was. Seitdem gibt es nur noch schlechte Nachrichten. Wie also käme Scholz dazu, etwas Positives zu verkünden? Das war so irritierend, so außerhalb jeglicher Wahrscheinlichkeit, dass jeder, der es gehört hat, mit einem ganz üblen Gefühl durch den Tag ging.