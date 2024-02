Heutzutage passiert so viel, fatalerweise auch gleichzeitig, dass dadurch Ereignisse untergehen, die viel mehr von unserer Aufmerksamkeit verdient hätten, zum Beispiel die einjährige Regierungszeit des Oldenburger Kohlkönigs Christian Lindner. Von dieser Regierungszeit erfuhr die Öffentlichkeit, weil am Dienstagabend der neue Kohlkönig proklamiert worden ist. Verteidigungsminister Boris Pistorius trat seine Amtszeit mit dem gewohnten Siegerlächeln an, ohne das man ihn sich mittlerweile gar nicht mehr vorstellen kann. Wer will es dem Mann verdenken? Pistorius führt schon so lange die Beliebtheitsskala der zehn wichtigsten deutschen Politikerinnen und Politiker beim ZDF-Politbarometer an, so uneinholbar vorn liegend wie bei der Niedersachsenrundfahrt, dass man den Eindruck gewinnen kann, er hätte sie auch schon angeführt, als er noch Oberbürgermeister von Osnabrück war und selbst in Oldenburg noch niemand an die Königswürde für ihn gedacht hatte.

Abgesehen davon, dass Boris Pistorius in einem Jahr so beliebt sein dürfte, dass ihm die Kohlkönigswürde wahrscheinlich gleich auf Lebenszeit verliehen wird, bleibt die Frage, was König Christian aus dieser Zeit mitnehmen wird, wie man heute gern sagt. Nun, der Kohlkönig ist, das muss man vorausschicken, kein politisch vorbelastetes Amt. Der volle Titel lautet "Grünkohlkönig". Das gibt der Ehrung einen schönen Drive ins Kulinarische, wenn nicht sogar zu einer erdverbundenen und bodenständigen Herangehensweise an alle Regierungsfragen. "Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten" (auf Hochdeutsch: Deftiges Oldenburger Grünkohl-Essen) gab es bei der Amtseinführung. Diese findet sinnigerweise nicht in Niedersachsen statt, sondern traditionell in Berlin, wo Oldenburg für seine Belange wirbt, wie die dpa berichtet. Das dürften bei 200 Kilogramm Kohl und 95 Kilogramm Kassler-Kotelett gewichtige Belange gewesen sein.

Und der scheidende König? Der erfuhr, dass sein Nachfolger das Motto "Mehr Grünkohl für alle" ausgegeben hat und den Grünkohl internationaler machen will. War das dem Bundesfinanzminister politisch zu gewagt? Christian Lindner zog lieber ein persönliches Fazit. Er schwärmte davon, dass er fern von Berlin, genauer gesagt beim Oldenburger Volksfest, dem Kramermarkt, kostenlos Kamelle unters Volk bringen durfte: "Einfach nur verteilen. Die Leute waren begeistert und ich auch, einen Tag mal Sozialdemokrat gewesen zu sein." So verkürzt sich die einjährige Regentschaft des mächtigsten Mannes von Oldenburg auf einen einzigen Tag im Jahr. So wie die Regierungszeit der Ampel im Herbst 2025 auf einen einzigen Wahltag zusammenschnurren wird. Die Kamelle, die Lindner bis dahin kostenlos verteilen wird, kann er sich ja bei König Boris aus der Feldküche borgen.