(SZ) Es ist wieder einmal so weit: Valentinstag. Aufgeklärte Menschen, die in der Tradition von Kant, Einstein und Habermas leben, wissen sehr gut, dass dieser Tag eine Erfindung der US-Konsumindustrie ist, auf die heutige Zeit übertragen: die Taylorswiftisierung des Beziehungslebens. Weniger aufgeklärten Menschen, die eher in der Tradition von Barbie, Ken und Skipper leben, ist der Valentinstag ungeheuer wichtig, fast so wichtig, wie er Restaurantbetreibern und Blumenhändlerinnen ist. Der Valentinstag hat sich im Laufe der vergangenen zwei, drei Jahrzehnte auf rosa Flügeln über den Atlantik geschlichen und sich dann, als sei er Entengrütze, auch in Deutschland ausgebreitet. Jetzt tut er so, als sei er altes Brauchtum. Dieses hämisch-unschuldige Ich-bin-doch-gute-Tradition-Getue hat der Valentinstag mit Halloween (ebenfalls US-Kulturimperialismus) und dem politischen Aschermittwoch gemeinsam. Letzterer gilt in Bayern als Entschuldigung dafür, dass viele Politiker und Politikerinnen endlich mal so reden, wie sie wirklich denken. Der politische Aschermittwoch ist so etwas wie die Verleihung des Ordens wider das ernste Tier, nur dass die Narrenkappen am Gillamoos und drum herum nur hör-, aber nicht sichtbar sind.

Nun ist gar nichts dagegen zu sagen, dass man seinem Liebsten m/w/d Aufmerksamkeit, Blumen und, wenn es sein muss, auch Unterwäsche schenkt (Letzteres gibt sich mit der Dauer einer Beziehung). Allerdings muss man das wirklich nicht an einem Tag tun, an dem es alle tun, weil man schließlich nicht mit allen, sondern, abgesehen von polyamourösen Z-Generationsmenschen, mit einem oder einer zusammen ist. Hinzu kommt, dass viele Menschen, in den größeren Städten sogar eine kleine Mehrheit, mit niemandem den Valentinstag begehen können. Für die ist der Valentinstag, achtsam gesprochen, eine institutionalisierte Respektlosigkeit, weil an ihm ein Zustand gefeiert wird, in dem die, wie Franz Müntefering sagen würde, Alleiner nicht sind.

Der Valentinstag diskriminiert Alleinstehende, beruft sich auf eine postfestum erfundene Tradition (ein Bischof Valentin 270 n. Chr.) und setzt Menschen unter Druck ("Was machen wir am Valentinstag?"). Wie schön ist es dagegen, wenn man die Liebe, so man sie denn hat, an einem beliebigen (sic!) Tag feiert, wenn man am 13. Juni Blumen oder am 4. März einen String mitbringt, wenn man am 9. August abends zu zweit auf den Peißenberg fährt und im Auto Adeles "Lovesong" streamt. Liebe hat etwas Kreatives, etwas Nichtmassenhaftes, etwas Ganzbesonderes. Außerdem kann jeder und jede, der oder die an diesem Mittwoch den Valentinstag vergessen hat, seinem Partner oder seiner Partnerin diesen Text digital oder gedruckt vorlegen. Er sollte als Kritik der reinen Vernunft am Valentinstag ausreichen.