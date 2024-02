(SZ) Um eine gerechtere und barmherzigere Welt zu schaffen, sollte man nichts unversucht lassen. Das haben sich auch die Peta-Aktivisten in den USA gesagt, und sie sind bei der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten auf einen bislang nur von wenigen bemerkten Missstand gestoßen. Ihrer Ansicht nach üben die Tierfiguren in den Karussells insofern einen schlechten Einfluss auf die Kinder aus, als sie in deren Herzen ein zweifelhaftes Bild davon einpflanzen, wie Menschen mit Tieren umgehen sollten. Die Kinder könnten beim Reiten auf Holzpferden oder Plastikelefanten auf die Idee kommen, die echten Pferde und Elefanten seien ebenfalls zu ihrem Nutzen und Vergnügen da. Diese Sicht der Dinge lässt sich auf das Buch Genesis zurückführen, in dem der Schöpfer den Menschen Gewalt gibt über die Fische, die Vögel, das Vieh und "alles Gewürm". Etliche Kapitel weiter, nach der Sintflut, schließt Gott aber einen Bund mit Noah "und allem lebendigen Tier", der das Herrschaftsmodell in ein Respektmodell überführt - ein früher Erfolg der Lobbyarbeit von Peta.