(SZ) Im Luftraum über den Weltstädten Tokio, Erfurt und Los Angeles lässt sich in diesen Tagen Erstaunliches erleben, insbesondere dann, wenn man Taylor Swift heißt oder für Real Madrid spielt. Swift reiste am Wochenende von Tokio nach Los Angeles, obwohl sie noch lieber direkt nach Las Vegas geflogen wäre, wo ihr Partner - mal ganz allgemein gesagt, weil um ihn geht es hier ja nicht - dienstlich zu tun hatte. In Las Vegas allerdings war der Flughafen voll, weswegen Swift genauso umplanen musste wie die Fußballspieler von Real Madrid. Diese wiederum wären am Montag lieber direkt zum Champions-League-Spiel nach Leipzig gereist als nach Erfurt in Thüringen, wo sie nun hinmüssen, weil in Sachsen das Bodenpersonal streikt (das an den Flughäfen, nicht jenes bei RB). So viel zur Logistik. Nun zur eigentlichen Frage: Was lässt sich daraus lernen? Gar nicht so wenig, wenn man genauer hinschaut - mindestens aber, dass selbst jene Menschen der restlichen Welt doch stets verbunden bleiben, die gleicher als gleich sind und ihr völlig entrückt scheinen.

Taylor Swift ist und bleibt sozusagen eine von uns - auch sie findet mal keinen Parkplatz, auch sie muss deswegen mehr Zeit einplanen. Und bevor Herr und Frau Kleingeist sich gleich wieder melden, nein, es spielt in diesem Kontext eben keine Rolle, ob man den eigenen Privatjet nicht geparkt bekommt oder den scheppernden Touran, in dem es auch Wochen nach dem, woran sich alle erinnern, noch leicht nach Kinderkotze riecht. Es spielt genauso wenig eine Rolle, ob man mit diesem Privatjet in Las Vegas keinen Platz bekommt oder mit dem Touran im Parkhaus Ingolstadt Nord. Und es geht auch nicht um die Frage, wie groß oder klein die Strapazen sind, die sich für Real Madrid aus der Umbuchung nach Erfurt ergeben. Es geht nämlich mal wieder ums Prinzip. Und ist dieses Prinzip nicht manchmal auch schön? Ist es nicht eine durchaus welthaltige Tatsache, wenn der Arbeitskampf von Beschäftigten der Mitteldeutschen Flughafen AG um 650 Euro mehr im Monat dazu führt, dass eine Mannschaft voller Multimillionäre aus Madrid an der Binderslebener Landstraße in den Bus steigen muss, um dann am IKEA vorbei zur A71 aufzufahren?

Nun begreifen die Menschen schon den Weg selten als Ziel, um wie viel weniger erst den Umweg. Doch bergen gerade solche Umwege oft einen Kollateralnutzen in sich, für alle Beteiligten. Thüringen jedenfalls musste sich die längste Zeit von Rainald Grebe verspotten lassen als "Land ohne Prominente", über das nur David Bowie "schon einmal drübergeflogen" sei. Und Taylor Swift? Die kann dank der Umleitung immerhin in ihren Anwesen in Los Angeles und Beverly Hills fix schauen, ob noch Fenster auf Kipp sind und sie die mutmaßlich vielen Herde auch wirklich ausgestellt hatte.