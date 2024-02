(SZ) Dieser Tage hat der Intendant des Deutschlandradios gesagt, er finde eine Amtszeitbegrenzung auf zehn Jahre gut, also einmal gewählt, einmal wiedergewählt. (Für Tiktoker und Youtuber: Das Deutschlandradio gehört zur ARD, von der manche glauben, man solle ihr insgesamt eine Amtszeitbegrenzung auferlegen.) Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder war auch mal ein entschiedener Befürworter der Amtszeitbegrenzung. Heute ist er das nicht mehr, was niemanden überrascht, weil der Söder von heute sich in vielem vom Söder von gestern distanziert hat. Außerdem müsste der Söder von heute dann 2028 aufhören, was der Söder von heute nicht will. Da ist er sich mit dem Söder von morgen einig. Amtszeitbegrenzungen finden meistens die gut, die in keinem Amt sind oder gerade erst begonnen haben. Und möglicherweise findet sie auch unter denen Zuspruch, die ein Amt innehaben, aber erkennen, dass sie selbst die personalisierte Amtszeitbegrenzung sind. Es würde wenig verwundern, sprächen sich der amtierende Bundeskanzler oder Thomas Tuchel für Amtszeitbegrenzungen aus.