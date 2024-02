(SZ) Als gäbe es nicht schon genug Unheil auf der Welt, ist jetzt auch noch der Tomatenkrieg zwischen Frankreich und Spanien ausgebrochen. Wie bei allen Kriegen sind die Angaben der Beteiligten kaum zu überprüfen, aber einiges spricht dafür, dass die erste Tomate, die im Feindesland einschlug, von der ehemaligen französischen Umweltministerin Ségolène Royal geworfen wurde. In einem TV-Interview hatte sie spanische Bio-Tomaten für "ungenießbar" erklärt und sachkundig, wie es nur eine von Pariser Sterneköchen verwöhnte Zunge vermag, hinzugefügt: "Spanisches Obst und Gemüse entspricht nicht den französischen Standards." Es verwundert nicht, dass die Spanier sich seitdem in jenem Zustand befinden, den sie beim Stierkampf vom Stier erwarten. Wutschnaubend keilte ein andalusischer Bio-Bauer zurück: "Die Dame hat ein Geschmacksproblem." Wenn das so ist, bringt auch die Entspannungsinitiative des spanischen Premierministers Sánchez nichts, der Ségolène Royal mit Don-Juan-haftem Gesäusel zur Tomatenprobe eingeladen hat: "Sie wird sehen, dass die spanische Tomate unschlagbar ist."