Jetzt geht wieder der Karneval los, und viele fragen sich, ob es überhaupt angemessen ist, lustig zu sein. Die Antwort liegt in der Sache selbst und einer alten Geschichte von Günter Grass.

(SZ) Diese Welt ist, vornehmlich im Schlechten, eine Welt im Ausnahmezustand. Es nähme zu viel Platz weg, die entsprechenden Belege aufzuführen. Jeder kennt sie, manche fürchten sie, andere wiederum sehen in ihnen eine Chance, nach oben zu kommen. Zu den, jedenfalls im Allgemeinen, als eher erfreulich geltenden Ausnahmezuständen zählt der Karneval, dessen farbigem und spitzbübischem Humorwesen jetzt wieder die Stunde schlägt. Früher war der Karneval einfach da, man ging hin, sofern man ihn mochte, man blieb ihm fern, wenn man ein Karnevalsmuffel war. Heute dagegen ist der Karneval ein moralisches, politisches und ethisches Hochsicherheitsgebiet. Etwa ein Vierteljahr bevor es losgeht, melden sich Psychologen, Philosophen und Meteorologen zu Wort, die davor warnen, im Karneval zu viel zu trinken, fremdzugehen oder unzweckmäßig verkleidet an den Umzügen teilzunehmen. Von der Katholischen Nachrichtenagentur wird jetzt der japanische Psychologe Makoto Natsume dahingehend zitiert, dass ein dämliches Dauerlächeln ohne echten Herzensfrohsinn irgendwann zum kompletten körperlichen und seelischen Zusammenbruch führen werde. Derart gerüstet, kann sich nun jeder prima in den Kölner Rosenmontagszug einreihen. Der örtliche Innenminister Herbert Reul hat jetzt auch noch einmal den Daumen gehoben: Potenzielle Attentäter würden durch "masssive Polizeipräsenz" abgeschreckt werden. Daraus entsteht zwangsläufig jene schon legendäre Lässigkeit, die für das Gelingen des Rosenmontagsumzugs unverzichtbar ist.