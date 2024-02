(SZ) Jetzt scheint es gerade den Sport Utility Vehicles an den Kragen zu gehen. Das Bild ist gar nicht so verkehrt, denn die SUVs haben eine Art Kragen vorne, mit dem sie sich jeden Menschen krallen, der den Weg zu den zwei Parkbuchten verstellt, die der SUV nun einmal benötigt. Der SUV ist der Dude unter den Autos, der alte weiße Mann der Mobilität. In Paris muss man jetzt sogar die dreifache Parkgebühr bezahlen, also die sechsfache, wenn man die beiden Parkplätze im Marais haben möchte. Und in Potsdam haben Menschen, die einer neuen Zeit der verkehrskulturellen Friedfertigkeit entgegenstreben, die Luft aus den Reifen einiger dieser Autos gelassen. Autos sind heute mehr denn je politische Vehikel, wer eines besitzt, sollte schon einen guten Grund dafür haben. Wer ein großes Auto, allen voran einen SUV, fährt, kann sich noch so gute Gründe ausdenken - keiner davon wird die SUV-Gegner davon abhalten, das bundesweite, ja weltweite Verbot für den SUV zu fordern. Die Menschheit wird es ihnen danken, die Kinder und Mütter, die Väter und alle, die im Straßenverkehr besonders achtgeben müssen.