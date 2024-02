(SZ) An fiktiven Orten hat es keinen Mangel. Um einen Eindruck von dieser seltsamen Welt zu gewinnen, reicht ein kurzer Blick in Andreas Gryphius' absurdes Stück vom Herrn Peter Squentz, worin dieser aus dem Stand allerlei vornehme Städte zu nennen weiß, als da sind Fortzenheim, Narrenburg, Weißfischhausen, Kälberfurtz und Mägdeflecken. Neuere Autoren, denen es vielleicht an Einbildungs- und Erfindungskraft mangelt, können digitale Ortsnamen-Generatoren zu Hilfe nehmen. Einer davon verwandelt reale Städtenamen in fiktive, Berlin wird dabei zu "Methirn", Altötting zu "Codar-Tos" und Castrop-Rauxel zu "Ertond". Aus Gelsenkirchen würde bei diesem Spiel "Kryveria", was jedoch insofern ein Fantasy-Exzess wäre, als schon Gelsenkirchen wahrscheinlich imaginär ist, ein kreisfreies Ruhrgebietsphantom.