(SZ) In der Generaldebatte zu dem, was man früher Haushalt nannte, sagte Olaf Scholz, Friedrich Merz sei eine Mimose. Vor zwei Tagen sagte wiederum Friedrich Merz der Neuen Osnabrücker Zeitung, er sei keine Mimose. Politik ist eben voller Widersprüche, aber die Menschen draußen im Lande fragen sich natürlich, was sie überhaupt noch glauben sollen. Die pfiffige FAZ arrangierte dazu ein Fachgespräch mit dem Biologen Lothar Frenz, der in prägnanten Sätzen und mit anschaulichen Beispielen die Natur der Mimosa pudica ("Schamhafte Sinnpflanze") erläuterte. Danach klappt die Mimose nach einem mechanischen Reiz ihre Blätter ein, wie ein Neuköllner Autobesitzer die Außenspiegel seines Tourans in der Parkbucht. Interessant war die kleine Volte von Lothar Frenz, die Mimose sei imstande, nach einigen Wiederholungen die Qualität der empfangenen Reize zu interpretieren, ohne ein Gehirn zu haben. Die Mimose hat also kein Gehirn. Friedrich Merz hat durchaus ein Gehirn, und in diesem Gehirn speichert er empfangene Kränkungen offenbar gleichrangig neben demnächst abzufeuernden Sprengsätzen gegen Olaf Scholz und andere kleine Paschas im Kindergarten ab.