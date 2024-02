(SZ) Der elegante Essayist Alfred Polgar veröffentlichte im Herbst 1933, da war er schon den Nazis nach Prag entkommen, seinen kleinen Aufsatz "Auch das wäre möglich". Darin spielt Polgar mit der Vorstellung, der Reichskanzler Adolf Hitler habe, einer Eingebung folgend, beschlossen, den Mond als das Hauptgestirn auszuweisen, von dem die Erde ihr Licht bezieht. "Gegen die Verfechter der Irrlehre, dass diese Rolle der Sonne zukäme, wird mit den schärfsten Mitteln durchgegriffen", steht im zweiten Satz. Der Text wird immer lustiger, je furchtbarer er in seine dystopischen Einzelheiten geht. Oder umgekehrt, je nachdem, wie man gestimmt ist. Erst wird die Lehre von der Hauptgestirnigkeit des Mondes von den Wissenschaftlern bestätigt, dann ordnet Göring die Verhaftung aller an einem Sonntag Geborenen an; und jeder, der einen Job sucht, muss nachweisen, dass keiner seiner Eltern oder Großeltern an einem Sonntag geboren wurde. Bestimmt haben die Leser sehr darüber gelacht, denn so etwas Irres konnte sich ja nur ein Journalist ausdenken. Ein paar Jahre später war Polgars verrückte Fantasie Wirklichkeit geworden. Es ging allerdings nicht nur denen ans Leben, die an einem Sonntag geboren wurde. Wie man heute weiß.