(SZ) Sich an seinem letzten Arbeitstag davonzustehlen, ohne Abschiedsgruß, ohne Dank an die lieben Kolleginnen und Kollegen, die einem die Karriere vermasselt haben, das geht natürlich nicht. Nein, man muss schon mit Würde, am besten auf unvergessliche und hochtönende Weise abtreten, und es genügt auch nicht, wie der gern aus tiefsten Schmalztöpfen schöpfende Sänger Peter Alexander empfahl, beim Abschied nur leise Servus zu sagen. Ein bisschen mehr möchte man schon hören, wenn sich ein alter Weggefährte aus dem Staub macht, da können wir bürgerlichen Stiesel vom Adel noch einiges lernen. Königin Margrethe II. beispielsweise, eine Nachfolgerin des großen Dänenprinzen Hamlet, kündigte ihre Abdankung mit den ergreifenden Worten an: "In 14 Tagen werde ich 52 Jahre lang Königin von Dänemark sein. Eine so lange Zeit geht an keinem Menschen spurlos vorbei - auch nicht an mir." Ähnlich stilsicher hat sich Judith Rakers, die als Königin der "Tagesschau" nicht unzutreffend beschrieben wäre, soeben von ihrem TV-Publikum verabschiedet: "Danke, dass Sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in Ihr Wohnzimmer gelassen haben."