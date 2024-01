(SZ) Immer wieder geht es in diesen Tagen darum, größer zu denken. Bei der Übertragung des Fußballpokalspiels zwischen dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf am Dienstagabend erinnerte der Kommentator Martin Schneider daran, dass die Vereinsführung des Hamburger Klubs gesagt habe, sie wolle auch mal größer denken. "Und größer denken", erläuterte Schneider, "heißt dann auch, wir wollen perspektivisch aufsteigen in die erste Liga." Das zeigt wieder einmal, wie schwierig es hierzulande ist, groß zu denken. Denn als Tabellenführer der zweiten Bundesliga sollte man sich rechtzeitig daran gewöhnen, nicht nur perspektivisch, sondern auch praktisch aufsteigen zu wollen. Auch Finanzminister Christian Lindner hatte bei der Großkundgebung der Landwirte vor zwei Wochen in Berlin gemerkt, dass es nichts hilft, den Demonstrierenden zuzurufen, sie sollten jetzt mal größer denken. Die Demonstranten dachten deshalb nicht daran, endlich so groß und weit wie Lindner zu denken, und demonstrierten einfach weiter.