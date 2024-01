(SZ) Ohne eine psychologische Diagnose verlässt heute keiner mehr das Haus. Jeder will gewappnet sein vor dieser Welt voller Kipppunkte und Schlüsselerlebnisse. Die Welt ist kalt und feindlich, man kann sich etwas aus Goretex anziehen, das sieht fast immer blöd aus, wärmt aber auch fast immer. Allerdings: Auf dem Arbeitsweg durch eine mittelgroße deutsche Stadt stellt sich das erste Hindernis dar. Dieser Autofahrer mit seiner Raum einnehmenden, ans "Traumschiff" erinnernden Karosserie, dem PS-Gehabe - ist der Mann größenwahnsinnig oder, im Gegenteil, hochsensibel? Oder fühlt sich nicht gehört und muss deshalb unentwegt hupen? Im Büro angekommen beginnt die traumatische Klickarbeit. Kurzes Resümee am Mittag: Schon jetzt mussten so viele Grenzen verteidigt, Kapazitäten bemessen und Mikroaggressionen abgewehrt werden, dass einem beinahe das therapeutische Vokabular ausgeht.