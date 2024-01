(SZ) Es ist eindeutig wieder mal Zeit für ein bisschen Leitkultur. "Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt", schrieb Goethe in der Vorrede zum Faust, den manche sogar statt Flugblättern im Schulranzen getragen haben. An diesem Wochenende nahte sich eine solche Gestalt beim ersten Parteitag des Bündnisses Sahra Wagenknecht. Frau Wagenknecht hat bekanntlich unternommen, was bisher nicht einmal Personenkultisten wie Donald Trump, Kim Jong-un oder Dieter Bohlen gewagt haben: Sie hat eine nach ihr selbst benannte Partei gegründet. Die metaphorisch schwankende Gestalt, die man von einst kannte, war Oskar Lafontaine, Gatte Wagenknechts und Schlussredner auf dem Parteitag. Lafontaine, der politisch bedeutendste Saarländer nach Erich Honecker, ist zwar ein wenig jünger als Joe Biden. Dennoch ist er eine Gestalt aus einer Zeit, in der es kaum Internet gab, in der die SPD noch 40-Prozent-Volkspartei war und in der Lafontaine selbst vor der deutschen Einheit warnte. Die Vergangenheit ist ein fremdes Land, schrieb 1952 der englische Schriftsteller L.P. Hartley. Aus diesem Land stammt Oskar Lafontaine. Wahrscheinlich wohnt er da noch heute.