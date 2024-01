(SZ) Die SPD war mal eine linke, gar sozialistische Partei. Doch, wirklich, keine Fake News. Kann man nachlesen. Ist zwar lange her, aber das nennt man, liebe Google-Kinder, Geschichte. Geschichte ist, wenn was lange her ist. Der Untergang der Titanic ist Geschichte, Wahlergebnisse der CSU in Bayern über 40 Prozent sind Geschichte, Kaiser Friedrich Barbarossa ist Geschichte. Manchmal glauben Menschen allerdings, dass Geschichte noch nicht vorbei ist. In der AfD zum Beispiel glaubt man, dass Barbarossa im Kyffhäuser sitzt, und wenn die AfD im September in Thüringen die Landtagswahl gewinnt, er aus dem Berg kommt und dann Ministerpräsident in Erfurt wird. Es gibt auch Menschen, die befürchten, dass die SPD gerade dabei ist, ihren Übertritt in die Geschichte vorzubereiten. Möglicherweise hängt damit zusammen, dass Olaf Scholz, der mal SPD-Chef werden wollte, es aber dann nur zum Kanzler geschafft hat, gerade Selbstkritik geübt hat.