(SZ) Zu den heiklen Aufgaben in einer Beziehung gehört es, den goldenen Weg zwischen Mitteilungswut und Verschwiegenheit zu finden. Eröffnet man dem Partner ein tägliches Protokoll all dessen, was einem zwischen 8 und 17 Uhr so an kleinen und noch kleineren Höhepunkten widerfahren ist, sagt sie oder er irgendwann: Ich hätte dich damals vor der Hochzeit doch nach deiner Stopptaste fragen sollen. Beschränkt man Mitteilungen aber auf das Nötigste, entsteht der Eindruck, dass mit der Liebe auch die Langeweile Einzug gehalten hat. Die Grenzen zwischen Geschwätzigkeit und der coolen Bereitschaft, sich jederzeit ins Benehmen zu setzen, zwischen langweiligem Dauerschweigen und lässiger Zurückhaltung sind fließend. Deshalb ist das Ringen um das richtige Maß beim Reden keine Kleinigkeit. Und der Fußballreporter Tom Bartels kann sich der Aufmerksamkeit nicht nur der Fußballgesellschaft sicher sein, wenn er damit hadert, zu viele Worte zu machen.