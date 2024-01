(SZ) Das sogenannte Mietmarktportal Immobilienscout ist in Wahrheit das Tor zur Vorhölle des Wohnungssuchenden. Man muss sich dort bis auf die Knochen entblößen, Schufa-Auskünfte und Fotos aus besseren Zeiten versenden, solchen also, in denen man noch keine Wohnung suchte. Dafür bekommt man Kaspar-Hauser-Unterkünfte am Berliner Stadtrand, Pinocchio-Geschichten über kernsanierte Altbaujuwelen in Mitte und, das gehört zur Wahrheit dazu, hin und wieder blitzt für Augenblicke das Paradies auf. Das Paradies hat Stuck und Wohnküche und Dachterrasse, es liegt nicht 40 Kilometer entfernt vom Arbeitsplatz und an keiner Bundesstraße, und wer weiß, vielleicht wartet dort ja das gute Leben. Macht dann 3600 Euro warm plus 10 000 Euro Ablöse für den Kleiderschrank. Doch Momentchen mal: Der Wohnungssuchende hat bausubstanzschädliche Kinder oder ein subversives Nettohaushaltseinkommen von weniger als 7000 Euro? Nie wird er eine Einladung erhalten, ist er noch so gewillt, sich zu verschulden. Automatisierte Antwort: Sehr geehrter Interessent, scheren Sie sich in Ihre von der Eigenbedarfskündigung bedrohte Existenz oder zum Teufel.