(SZ) Man wird wahrscheinlich nie erfahren, wie viele Menschen genau am Wochenende in München "gegen rechts" auf die Straße gingen. Unabhängig davon jedoch, ob es 100 000 waren, wie die Polizei sagt, oder 250 000, wie die Veranstalter schätzen, handelte es sich dabei um das, was in den Sozialwissenschaften laut Wikipedia als große Ansammlung von Menschen definiert wird, "die konzentriert auf relativ engem Raum miteinander kommunizieren oder als Kollektiv gemeinsam sozial handeln". Die in München und anderswo am "Aufstand der Anständigen" Beteiligten taten beides. Sie kamen, dicht an dicht kommunizierend, zu dem auf einer Schrifttafel festgehaltenen Fazit: "Bei Hitler brennt noch Licht" und richteten ihr soziales Handeln in Gegenwart und Zukunft auf dies aus: "Drehen wir es ab". Insofern waren und sind sie ein Segen für die "wehrhafte Demokratie", was von denen, die bei Hitlers trüber Funzel in ihren noch trüberen Traktaten blättern, freilich anders gesehen werden dürfte.