(SZ) "Das Leben erwischt jeden", war vor vielen Jahren eine FAZ-Würdigung des großen amerikanischen Erzählers Richard Ford übertitelt. Manchmal ist schon der Titel eines Textes so treffend, dass er allein jeden Cent für die Zeitung wert ist. Was das Leben alles mit uns anstellt, während wir uns wundern, dass wir jeden Tag einen Tag älter werden - damit hat der Mensch seit jeher zu kämpfen, vor allem wenn ihm unangenehme Dinge widerfahren. Erlebnisse, die bestimmt nicht auf der persönlichen Bucket-Liste standen. Das Internet hat auch dafür Vorschläge parat: einmal mit Delfinen im Meer schwimmen, Karneval in Rio de Janeiro feiern oder die Welt mit Kinderaugen sehen. Letzteres gelingt uns am besten, wenn wir wieder mal unfassbares Pech gehabt oder einen Riesenbock geschossen haben. Dann schauen wir staunend wie die Teletubbies auf den Schlamassel und fragen uns: Wie konnte das nur passieren?