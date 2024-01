(SZ) Dass Christian Lindner ein Tausendsassa ist, würden nur Unwissende bestreiten, die weder seine zahlreichen Hobbys kennen noch seine Angewohnheit, sich jede neu erworbene Fertigkeit mit einem Zertifikat bescheinigen zu lassen. Die - selbstredend unvollständige - Liste seiner amtlich beglaubigten Talente umfasst bereits den Jagdschein, den Angelschein, den Sportbootführerschein See, das Funkzeugnis und die Rennfahrerlizenz. Seit dieser Woche aber weiß das Land, ach was: die Welt, dass in Christian Lindner noch mehr steckt. "Ich komme aus dem Bergischen Land und bin neben Wald, Wiesen und Feldern aufgewachsen", rief der Finanzminister und FDP-Chef den protestierenden Bauern zu. Subtext: "Ich fühl' euch, euer #Bundesfinanzbauer der Herzen!"