(SZ) Es gibt ein paar beglückende, oft kulturell wertvolle Tätigkeiten, die mit dem Nachteil verbunden sind, dass sie das Gehör schädigen. Jeder, der in einer Heavy-Metal-Band spielt, kann ein Lied davon singen, und wenn dieses Lied erbärmlich klingt, bitte nicht meckern: Der Sänger war sein Leben lang Gitarren-Stahlgewittern und Trommelschlägen ausgesetzt, der hört nicht mehr, ob ein Ton falsch oder richtig ist. Genauso geht es Orchestermusikern, die manchmal Phonstärken aushalten müssen, als würden sie in einer Presslufthammer-Brigade arbeiten. Sie opfern ihr Gehör, damit wir Konzertbesucher ein paar klangvolle Stunden haben, inklusive des Vergnügens, das Adagio im dritten Satz als nicht subtil genug zu bekritteln. Weil Streicher, Bläser und Schlagzeuger kaum oder gar nicht hören, was sie spielen, hat man den Posten des Dirigenten eingeführt. Dieser gibt per Handzeichen oder Dirigentenstab an, in welchem Teil der Symphonie sich das Orchester ungefähr befindet. Verbale Anweisungen des Kapellmeisters, etwa bei der Probe, stoßen in der Regel auf taube Ohren.