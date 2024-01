(SZ) Karl Lagerfeld hat mit einem Satz geschafft, was er mit all seinen Entwürfen sonst vielleicht niemals geschafft hätte: Auch Menschen, die Mode für eine bei Reichen auftretende unheilbare Krankheit halten, die über die Haut austritt und die Kleidung befällt (Morbus Joop), wissen, wer Karl Lagerfeld war. Richtig, das war ein witziger Deutscher, der gesagt hat: "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren." Jogginghosenträger, die damit zum Einkaufen und ins Restaurant gehen, zitieren ihn nicht so vollmundig wie solche, die damit tatsächlich nur joggen. Der Satz ist dennoch so häufig aufgesagt worden, dass die Berliner Morgenpost vor zwei Jahren klären wollte, ob er eigentlich wirklich von Lagerfeld stammt. Bei der Recherche kam heraus, dass Lagerfelds Äußerung nicht auffindbar ist, selbst in der Sendung "Markus Lanz" vom 19. April 2012 nicht, obwohl die Legende von der Jogginghose das Gegenteil besagt.