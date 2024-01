(SZ) Viele Tiere haben einen Welttag: die Moskitos am 20. August, die Schlangen am 16. Juli, die Eisbären am 27. Februar. Manche Tiere dürfen sogar zweimal feiern, unter ihnen die Pinguine, die ihren Welttag am 25. April begehen, aber jetzt, am kommenden Samstag, schon zu ihrem Ehrentag geladen sind. Was sagt uns der Pinguin beziehungsweise, um die Frage zeitgemäß zu stellen, was macht er mit uns? Dass sich die Frackträger in ihm auf possierliche Weise widergespiegelt sehen, spielt allenfalls in leicht verzopften Karikaturen noch eine Rolle. In den Vordergrund ist der Umstand getreten, dass Pinguine bei großer Kälte ganz eng zusammenrücken, ein Akt sozialen Kuschelns, der den Deutschen angesichts der beständig anwachsenden gesellschaftlichen Kälte dringlichst ans Herz gelegt wird. Ein besonderes Geschenk erhalten die Pinguine nun zu ihrem Ehrentag von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie: Ihr oft belachter Watschelgang soll uns heil über die Glatteistage bringen.