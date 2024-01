(SZ) Kurt Tucholsky war ein großer, mutiger, manchmal garstiger Autor. Außerdem hat er auch noch Sätze geschrieben, die selbst heute, 89 Jahre nach seinem Tod, immer noch und wieder gültig sind. Ein Beispiel: "Denn in diesem Punkt sind auch die Bauern empfindlich - wenn sie merken, dass es an den Geldbeutel geht, werden sie tückisch." Dabei war Tucholsky gar nicht mal gegen das Landvolk als solches, dessen Nachfahren in den vergangenen Tagen mit ihren Subventionstraktoren herumblockiert haben, auch weil sie sich - oje, moderne Zeiten - nicht genug "wertgeschätzt" fühlen. Cem Özdemir, so heißt es, will gemeinsam mit dem Bauernverband deswegen jetzt die Initiative "Streichel einen Bauern m/w/d" ins Leben rufen. Dazu sollen Städter in den kommenden Monaten aufs Land fahren und Bauern herzen sowie Beifall vor Ställen klatschen.