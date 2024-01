(SZ) An und für sich ist die Liebe ja ganz okay, aber in diesen Tagen der Kriege und der Finsternis hat sie einen schweren Stand. Der Hass hat eindeutig die Oberhand, er ist das Gefühl der Stunde, gegen dessen Wucht die Liebe, speziell die universelle Menschenliebe, auf verlorenem Posten steht. Wenigstens die Liebe zwischen zwei Menschen, seien es Mann und Frau, seien es andere Konstellationen, beißt sich gelegentlich noch durch, etwa im Berliner Rathaus, was auch wieder Neid und Hass hervorruft. Dabei ist diese Art von Liebe zunächst phänomenal. Der Mensch schwebt einen halben Meter über dem Boden, gern auch Kopf unten, der Verstand, ohnehin überschätzt, ist ausgeschaltet, und im Körper tobt ein Glückshormon-Tornado fast wie beim Siegtor in der letzten Minute eines Bundesligaspiels. Natürlich führt so ein Zustand oft ins Verderben, ein Effekt, der gewissenlose Schriftsteller zu Schauergeschichten wie "Romeo und Julia", "Die Leiden des jungen Werther" oder "Kochen für Verliebte" inspiriert hat. Ein Happy End ist in Liebesdingen selten, man findet es nur bei Rosamunde Pilcher oder in der Beziehung Mensch-Hund.