(SZ) Das schöne deutsche Wort "Trecker" reimt sich auf "lecker" und "Gemecker", weshalb es in diesen Tagen die sehr viel bessere Wahl ist als "Traktor". Traktor nämlich reimt sich nur auf "Faktor" und "Redaktor", woraus sie höchstens in der Schweiz etwas Hübsches machen könnten. Der Trecker jedenfalls sorgt nicht nur dafür, dass die Deutschen die dicksten Kartoffeln auf den Tisch bekommen (lecker), sondern auch dafür, dass die Bauern ihren aktuellen Protest über die kartoffelvergessene Bundesregierung in angemessener Weise auf die Straße bringen können (Gemecker). Zudem ist so ein bereifter Gigant alles, was Kanzler Olaf Scholz auch gerne wäre: gut zu hören, nicht zu übersehen und dazu geeignet, Spuren im nährstoffarmen Berliner Sand zu hinterlassen, die für andere Möchtegernkanzler zu groß sind.