(SZ) Unter Zuständigkeit versteht man die Eigenschaft einer Person oder eines Amtes, sich um etwas Bestimmtes kümmern zu dürfen oder zu müssen. Es handelt sich dabei um eine Art weltlicher Dreifaltigkeit, die sich uns als sachliche, instanzielle und örtliche Zuständigkeit offenbart. Oft bleibt sie, der himmlischen Dreifaltigkeit hierin sehr ähnlich, uns aber verborgen, was sie in Sätzen wie "Dafür sind wir nicht zuständig" oder "Das fällt nicht in unsere Zuständigkeit" kundtut. In diesem Sinn hat sich nun auch der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck geäußert. Der Bild sagte er, er sei "nicht zuständig in Deutschland fürs Bangesein und Angsthaben". Der Satz ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so zu verstehen, dass Gauck nur in Deutschland - örtlich - nicht fürs Bangesein und Angsthaben zuständig sei, sonst aber überall. Die Frage nach der sachlichen und instanziellen Zuständigkeit ist damit freilich nicht beantwortet. Das in solchen Dingen sonst richtungweisende Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) bietet in dieser speziellen Frage keine Handhabe. Es wäre also ein schöner Zug, wenn der Bund im Rahmen seiner Kompetenz, aus der Not eine Tugend zu machen, die Sache an sich zöge. Zu denken wäre an die Schaffung eines neuen Postens: den des Bundesbeauftragten für das Bangesein und Angsthaben sowie für die Bekämpfung beider; anzusiedeln wäre er beim Bundesgesundheitsminister.