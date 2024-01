(SZ) Schauspieler sind sensible Wesen, jede noch so kleine Störung, etwa der Flügelschlag eines Schmetterlings, kann in ihrem Inneren einen Tornado auslösen, der alle Früchte einer guten Erziehung hinwegfegt. Deshalb muss man sie achtsam behandeln, muss jede Irritation vermeiden, ausgenommen Applaus. Wer das tut, wird reich belohnt, denn Schauspieler sind, wie Shakespeares Hamlet sagt, "der Spiegel und die abgekürzte Chronik des Zeitalters". Leider aber sitzen im Publikum immer wieder Ignoranten, welche die stille Ergriffenheit, mit der Kenner die Schauspielkunst genießen, nicht im Repertoire haben. Vor ein paar Monaten musste in Manchester eine Vorstellung des Musicals "Bodyguard" abgebrochen werden, weil eine Theaterbesucherin unentwegt mitsang, und zwar so lausig, dass sie von der Polizei abgeführt wurde. Hätte die Dame besser gesungen, wäre ihr womöglich die Primadonna an den Kragen gegangen. Dann lieber Gefängnis.