(SZ) Es ist natürlich noch sehr früh für belastbare Prognosen, denn das Jahr ist sehr jung und es hat seine ganze Zukunft von zwölf unberechenbaren Monaten noch vor sich. Andererseits lesen kundige Augen aus dem ersten Kaffeesatz des Jahreswechsels Folgendes heraus: In diesem Jahr wird sich entscheiden, wer geht und wer bleibt. Und nicht nur das. Es wird sich auch herausstellen, was am Ende die bessere Entscheidung gewesen sein wird, zu gehen nämlich oder zu bleiben. Am Neujahrstag hatten besorgte FDP-Menschen ihrem Vorsitzenden Christian Lindner eine Liste vorgelegt, aus welcher hervorgeht, wie viele Mitglieder dieser geschundenen Partei für und wie viele gegen einen Austritt aus der Ampel gestimmt haben. Es waren etwas mehr dagegen als dafür. Die FDP kann also bleiben, aber es ist ein Bleiben mit vor Schreck durchgeschwitztem Hemd, ein Verharren im Stillstand, ein Feststecken im somnambulen Eigentlich-geht-es-so-nicht weiter, kurz gesagt: ein schreckliches Zerrbild des Bleibenkönnens.

Dagegen diese lustige alte Königin mit der Zigarette: lässig Adieu gesagt, den nichtsnutzigen Partysohn auf den Thron gewunken und eine Magnum-Champagnerflasche an den Rumpf des Schlachtschiffs Monarchie geknallt. Das geht ohnehin in Kürze unter, und nur brokatverliebte Nostalgiker wie King Charles und Kong Harald glauben daran, dass sich die schlechten alten Zeiten in die noch schlechtere neue Zukunft würden retten lassen. Ernst Bloch hat einmal den merkwürdig schönen Satz geschrieben, dass der Zurückbleibende auf dem Bahnhof einem Ei gleiche. Wer möchte schon ein Ei sein? Deshalb wird jeder, der kein Ei sein möchte, zusehen, dass er den erstbesten Zug in die Ferne erwischt, denn im Bleiben steckt mehr Ei als in Abhauen. Hinzu kommt das böse Gesetz des Schicksals, nach dem der, welcher bleibt, nicht verlässlich davon ausgehen darf, dass er seines Bleibens sicher sein kann. Oft sind die heute Bleibenden die Verscheuchten von morgen. Und vielleicht braucht es nicht einmal ein so ambitioniertes Unterschriftengedöns, um selbst Christian Lindner, und damit auch den anderen aus dem glanzlosen Dreigestirn, den Gedanken ans Fortgehen schmackhaft zu machen.

Bertolt Brecht, der rechtzeitig aus dem verdunkelten Deutschland abhauen konnte, schrieb ein schönes Gedicht darüber, was bleiben und was nicht bleiben könne. Bleiben kann, nach Brechts Empfinden, vor allem die Landschaft: Schwarzwald, Bayern, die Rhön und das Ruhrgebiet, sogar Thüringen: "Nur die Junker und Statthalter sollen verschwinden." Ach, was würden wir nicht alles ertragen: alte rauchende Königinnen, sehr alte brokatgeschmückte Könige, King wie Kong, sogar die Ampel wäre erträglich, wenn dafür die scheußliche AfD verschwinden würde. Nicht nur 2024, nein, für immer und alle Zeit.