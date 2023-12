(SZ) Es ist Winter in Deutschland, kalendarisch seit dem 21. Dezember, politisch seit Sommer oder länger. In seinem Gedicht "Deutschland. Ein Wintermärchen" stellte Heinrich Heine dem restaurativen Deutschland vor 180 Jahren bereits ein miserables Zeugnis aus und prophezeite einer sich damals schon lange hinziehenden Infrastrukturmaßnahme: "Er wird nicht vollendet, der Kölner Dom." Was auch besser sei, schrieb Heine, denn dieser "Riesenkerker" lasse sich als Pferdestall sinnvoller nutzen. Es kam anders, denn seit 1996 zählt der verhinderte Pferdestall zum Weltkulturerbe. Selbstverständlich kann man nicht froh sein, wenn man nun von einer erhöhten Gefährdungslage im Dom rund um den Jahreswechsel liest. Irgendwie verrückt: Man hat einen Sakralbau, der architektur- und mentalitätsgeschichtlich als zweifelhaft gilt und ausgerechnet zu Silvester ins Visier genommen wird, wo Köln mit der Silvesternacht doch ohnehin schon schwierige Erinnerungen verbindet.