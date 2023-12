Die Männer sind auch nicht mehr das, was sie waren. Dachten sie früher nur "an das eine", so denken sie jetzt ans Römische Reich, und das gleich "mehrfach am Tag".

(SZ) Was es mit der Zeit "zwischen den Jahren" auf sich hat, wird mal so, mal so erklärt. Die einen sagen, dass da die Wilde Jagd übers Land brause und der Werwolf sein Unwesen treibe. Die anderen verweisen auf das Alte Rom. Dort galt seit 153 vor Christi Geburt als Jahresbeginn der 1. Januar, der später, als das Christentum zur Blüte kam, zwischen deren konkurrierende Hochfeste Weihnachten (25. Dezember) und Erscheinung des Herrn (6. Januar) geriet. Bei den Vertretern des zweiten Arguments ist davon auszugehen, dass es sich um jene Männer handelt, die "mehrfach am Tag" an das Römische Reich denken. Sie tun das laut einem "Tiktok-Trend", der in dem von der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zusammengestellten "Lebensgefühl-Lexikon von A bis Z" seinen Niederschlag gefunden hat. In der Zeit zwischen den Jahren gehen nämlich nicht nur die Wilde Jagd und der Werwolf um, sondern auch die Bilanzen, Rückblicke und Trend-Features.