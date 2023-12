(SZ) Das kommende Jahr soll ein hartes Jahr werden, sagen die Leute von Forsa, Insa und Infratest Dimap. Forsa, Insa und Infratest Dimap sind übrigens keine geostationären Satelliten der Russen, sondern Meinungsinstitute, die regelmäßig Leute anrufen und diese fragen, was sie bei der nächsten Wahl zu wählen gedenken. Die meisten wählen im kommenden Jahr die CDU oder die AfD, weil SPD und Grüne die Menschen zwingen wollen, Wärmepumpen zu kaufen und sogar Männergesangvereine durchzugendern. Inzwischen sind die Politiker der Bundesregierung dermaßen unpopulär, dass sie aus Personenschutzgründen auf den Beliebtheitsskalen schon gar nicht mehr erwähnt werden. Viele hoffen sogar, das Kabinett werde über den Jahreswechsel einfach verschwinden, und Friedrich Merz sie kurz nach Dreikönig "hier an dieser Stelle" begrüßen. Selten war ein Kabinett so unbeliebt. Es gibt nur eine Ausnahme, nämlich Boris Pistorius, den Verteidigungsminister. Er wurde von Insa auf den ersten Platz in der Beliebtheitsskala gewählt. Von Boris Pistorius nehmen die meisten Deutschen an, dass er auch privat einen kleinen Panzer fährt und jeden Morgen im Tarnanzug durch den Tiergarten joggt. Boris Pistorius ist die Erfüllung einer allgemeinen Erwartung, die erst durch ihn, Pistorius, geweckt worden ist. Er ist das, was Toni Hofreiter gerne geworden wäre: ein Panzerfreund, der etwas von Panzern versteht.