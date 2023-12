(SZ) Weihnachten ist das Fest der Liebe. Friedrich Merz liebt Deutschland. Deswegen hat er gesagt, der Kauf eines Weihnachtsbaums gehöre für ihn zur deutschen Leitkultur. Das Nachdenken über den Begriff "Leitkultur" ist ganz und gar unweihnachtlich, man sollte es Feuilletonisten, Chefredakteurinnen sowie CDU-Programmautoren und Innen überlassen. Der Weihnachtsbaum wiederum ist weder doitsch noch deutsch und eigentlich auch gar nicht christlich. In Dubai und Venezuela stehen solche beleuchteten Jahresendgewächse genauso wie in Nepal und Thüringen. Der Weihnachtsbaum ist mittlerweile ein Leitartefakt globalisierter Populärkultur, was keine Schmähkritik ist, sondern eine Beschreibung. Möglicherweise ist der Weihnachtsbaum sogar ein Inklusionsinstrument, weil jeder, der es möchte, fast überall auf der Welt auf seine (oder ihre) Art unter dem Weihnachtsbaum herzenswarm und melancholisch werden kann. Dass der SPD-Generalsekretär Kühnert lustig werden will, indem er Merz vorhält, auch Kartoffelsalat und Würstchen gehörten wohl zur Leitkultur, beweist nur wieder einmal, dass der Humor von SPD-Generalsekretären nicht zur Leitkultur gehört, gäbe es denn eine solche.