(SZ) Wäre Weihnachten ausschließlich die Erfindung einer Firma mit Sitz in Atlanta, um Männer mit roten Mützen und weißen Bärten koffeinhaltige Limonade trinken zu lassen, müsste man dieser Idee wenig Anerkennung schenken. Weil es aber auch eine Erfindung von meisterhaften Geschichtenerzählern ist, gilt dem Fest der Liebe der Dank jener vielen Menschen, die sich beruflich damit herumschlagen, überall ein Narrativ entdecken zu müssen. Und wo ist an dramatischen Motiven mehr herauszuschlagen als bei einem Fest, bei dem handwerklich unbegabte Männer Tannenbäume aufstellen sollen - auch weil diese Bäume so standfest installiert werden müssen, dass sie zwei Wochen lang jedem noch so wilden Sturm der Liebe trotzen können. Weihnachten ist ein nie versiegender Quell für Konfliktstoff, vergleichbar nur mit der Situation, wenn zehn fremde Menschen in einem Fahrstuhl feststecken. Was Weihnachten noch attraktiver macht: Im Fahrstuhl zur Weihnachtsgans sollen sich alle lieb haben, obwohl sich alle gut kennen und obendrein miteinander verwandt sind!