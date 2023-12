Alles ist so teuer, und die Stimmung ist eingetrübt wie ein See in Brandenburg. Haben wir das Recht auf Verzagtheit? Natürlich, aber es gibt auch einen Grund zu zarter Hoffnung.

(SZ) Bald ist Weihnachten, und es gibt schon Anzeichen dafür, dass in die erhitzten Gemüter allmählich Frieden und Versöhnung einkehren. Die Klimaaktivisten haben kürzlich mehrere Weihnachtsbäume eingesprüht, einfach rauf und runter mit dem Feuerlöscher, jetzt strahlt alles in festlichem Orange. Das Brandenburger Tor hatten sie schon zwei Monate zuvor stimmungsvoll verzaubert - so ganz gleichgültig scheint es den jungen Wuthüpfern also nicht zu sein, ob wir im Grau unserer Zukunftsängste verblöden oder heiter dem farbenfrohen Fest entgegenkaufen. Auf den Weihnachtsmärkten gibt es fast nur noch Glühwein mit Schuss. Das liegt daran, dass der Gesundheitsminister die Cannabis-Legalisierung erst am 1. April kommenden Jahres durchkriegen wird. Auf dem geerbten Aluteller neben dem aus Stroh und Streichhölzern gefertigten Adventskranz ist die letzte Scheibe vom Lidl-Christstollen versteinert, und jetzt geht es daran, den Weihnachtsbaum zusammenzubauen. Die Kartonreste haben wir schon dreieckig zurechtgeschnitten, und die Alufolie für den Friedensengel on top haben wir zum Glück noch aus dem Fleisch der St.-Martins-Laterne gewinnen können.