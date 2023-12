(SZ) Es muss hier nicht eigens betont werden, dass die junge Generation effizienztechnisch und überhaupt ein Totalausfall ist, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Das war schon immer so, man erinnere sich nur an die Neandertaler, die angesichts der Verderbtheit ihrer Nachkommen die Null-Kind-Ehe einführten und daraufhin ausstarben. Das Jugend-Bashing der weisen alten Männer der Antike kann jeder gebildete Mensch herunterbeten. Meist läuft es, wie etwa beim Römer Horaz, darauf hinaus, dass junge Leute ein Vermögen verprassen, jeder Versuchung nachgeben und die Mahnungen der Alten in den Wind schlagen. Heute ist es die Generation Z, die nichts taugt, ihre Vorgänger, die Millennials, waren auch nicht besser, und die Null-Bock-Generation der Achtzigerjahre lebt jetzt von der Rente ihrer verarmten Eltern. Generell lässt sich sagen: Die Jugend von heute ist derart verdorben, dass man selbst gern wieder jung wäre.