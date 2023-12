(SZ) Politik ist ein zwar anständig bezahlter, aber doch mit allerlei Unbill behafteter Beruf. Zur Mühsal des Daseins als Bundestagsabgeordneter, Minister oder Oppositionsführer gehört ja auch das Wandeln zwischen den Welten. Da ist man zum Beispiel im schönen Sauerland daheim und muss doch ständig in diesem Berlin abhängen, das nicht mal richtig zu Deutschland gehört. Wolfgang Kubicki könnte den lieben langen Tag am heimischen Strand die Ostsee entlangspazieren, muss sich stattdessen aber mit Berliner Berufsnörglern auseinandersetzen, die Anstoß an Kleinigkeiten wie einer Talkshow im Kreuzfahrtformat nehmen. Das "Überall zu Hause, aber selten daheim"-Sein kann auch einsam machen. Die Lieben im Wahlkreis, man selbst im möblierten Zweitapartment: Da lauert die soziale Isolation schon nach der nächsten Bundestagssitzung.